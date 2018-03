Hoe bereid je je voor op een nucleaire ramp?

Sinds vandaag kan elke Belg gratis jodiumpillen halen voor als er een nucleaire ramp is. Maar wat kan je nog doen om je voor te bereiden op zo'n nucleaire ramp? Wij zijn er voor u en geven enkele tips.

De federale regering heeft, op aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad, zonet een nieuw nucleair noodplan voorgesteld. In die nieuwe regeling wordt de risicozone vergroot van 20 kilometer rond een nucleaire site naar 100 kilometer. In de praktijk komt dat overeen met ongeveer het hele Belgische grondgebied.

Hoe kan jij je voorbereiden op een nucleaire ramp? Veel hangt af van waar je woont, want er is nog steeds een onderscheid tussen gezinnen die binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale wonen en mensen die verder wonen. Hoe weet je of je binnen zo'n noodplanningszone woont? Bekijk hier de kaart.

Als je in een noodplanningszone woont (in een straal van 20 kilometer)



Zo is schuilen in geval van een nucleair ongeval de beste manier om jezelf te beschermen. Zo voorkom je bestraling en besmetting. Als je binnen de noodplanningszone woont, maak je best ook voor jezelf en je gezin een eigen schuilplan.

Hoe maak je je eigen schuilplan? Hier vind je meer informatie.

Als je binnen die straal van 20 kilometer woont, schrijf je je ook best in op BE-alerts. Zo ben je meteen verwittigd bij een noodsituatie. Volg bovendien ook de sociale mediakanalen van jouw gemeente, de gouverneur van jouw provincie en het Crisiscentrum.

Haal ook zeker jodiumtabletten in huis, die kan je gratis ophalen bij je apotheker. Neem zeker de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee. Dan krijg je van je apotheker één doosje tabletten per vier personen. Bewaar je doosje tabletten thuis op een correcte manier (zie bijsluiter) en op een plaats die iedereen kent, net als elk ander geneesmiddel.

Als je buiten was op het moment dat een radioactieve wolk voorbijkwam, kan je mits enkele eenvoudige maatregelen de uitwendige besmetting met radioactieve deeltjes verminderen. Meer tips daarover vind je hier.

Wil je nóg meer informatie? Neem zeker eens een kijkje op deze website.

Als je niét in een noodplanningszone woont (tussen de 20 en de 100 kilometer)



Sinds vandaag kan iedereen in ons land gratis jodiumpillen afhalen bij de apotheker. Als het nodig is, zal de overheid een bericht uitzenden waar instaat wie die moet innemen. Jodiumpillen nemen zónder dat daar aanleiding voor is, is géén goed idee.

Schrijf je dan ook in op BE-alerts. Zo ben je meteen verwittigd bij een noodsituatie. Volg meteen ook de sociale mediakanalen van jouw gemeente, de gouverneur van jouw provincie en het Crisiscentrum.

