Hiv-test voor verdachten van verkrachting

Wie verdacht wordt van een verkrachting kan verplicht worden om een hiv-test en hepatitis C te ondergaan. Door een koninklijk besluit van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is de maatregel sinds 31 mei van kracht. "Dit is belangrijk om bij het slachtoffer de onzekerheid over een mogelijke besmetting weg te nemen", zegt hij.

Vorig jaar belandden 4.157 dossiers over (pogingen tot) verkrachting op de bureaus van onze parketten. Omdat ze mogelijk besmet geraakt zijn met een seksueel overdraagbare aandoening, zoals hiv of hepatitis C, nemen veel slachtoffers preventief medicatie, waaronder aidsremmers. Maar die middelen zijn erg zwaar én duur.

Bloedstaal

Sinds kort kunnen procureurs, al dan niet op vraag van de slachtoffers, verdachten om een bloedstaal vragen, als er voldoende aanwijzingen zijn van schuld. De verdachte heeft de mogelijkheid te weigeren, maar dan kan het gerecht hem wel verplichten tot een speekselstaal. Ook daarmee kan hiv opgespoord worden. Hepatitis C evenwel niet.