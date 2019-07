Hitterecord opnieuw verbeterd: 41,8 graden in Begijnendijk, extreme hitte neemt af na warmteonweders

Het blijft vandaag warm, maar de extreme hitte van de voorbije dagen neemt wat af. Het hitterecord werd wel nog eens opnieuw verbeterd. Het werd in Begijnendijk maar liefst 41,8 graden. Dat laat onze weerman David Dehenauw weten.

Nieuw nationaal record : 41,8 graden in Begijnendijk — David Dehenauw (@DDehenauw) July 26, 2019

Deze ochtend start met opklaringen in vele streken, maar in de loop van de dag neemt de kans op bewolking en lokale warmteonweders toe. Maxima schommelen van 25 graden aan zee, rond 33 graden in het centrum en 38 graden in de Kempen. Zo meldt het KMI

Vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt al minder zacht met minima in de meeste regio’s lager dan 20 graden.

Zaterdag en ook zaterdagnacht wordt het onstabiel met regelmatig buien, met onweer, dat soms intens kan zijn met veel neerslag en eventueel hagel. Het is minder warm met maxima van 21 graden aan zee tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Zondag dalen de temperaturen nog tot 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Ook dan krijgen we perioden met regen of buien en soms onweer.

