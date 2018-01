Hinder op de weg door stormweer

De hevige windstoten veroorzaken deze ochtend al de nodige hinder op de weg. Zo is het filerijden op de E313 richting Antwerpen door wateroverlast en is er ook op de E40 in Nevele hinder door een omgevallen boom.

Vooral op de E313 zijn er deze ochtend problemen door wateroverlast. De rechterrijstrook moest er vanwege het water een tijdje afgesloten worden in Herentals-Oost richting Antwerpen, waardoor de file snel aangroeit. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de E40 in Nevele is er dan weer hinder door een omgevallen boom. Daardoor is er een moeilijke doorgang richting Gent.

(Lees verder onder de tweets)

#E313 Wateroverlast in Herentals-Oost richting Antwerpen. De rechterrijstrook is afgesloten. De file groeit snel aan. https://t.co/SwdgQxjdUU — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 18 januari 2018

#E40 In Nevele is er hinder door een omgevallen boom. Moeilijke doorgang richting Gent. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 18 januari 2018

Code oranje Deze voormiddag is in heel het land, behalve in Vlaams-Brabant, code oranje van kracht vanwege het stormweer. Het KMI verwacht rukwinden tussen 90 en 105 kilometer per uur. De zwaarste windstoten worden verwacht in het westen en de streken nabij de Nederlandse en Duitse grens.

Foto: archiefbeeld