Hinder na ongeval op Binnenring

Op de Brusselse binnenring is het aanschuiven door een ongeval in Zaventem. Door een aanrijding van een auto en twee vrachtwagens waren daar drie rijstroken versperd. De weg werd net vrijgemaakt. Er staat wel nog elf kilometer file, van Strombeek-Bever tot Zaventem, wat overeenkomt met minstens één uur aanschuiven. "Als het kan blijft daar weg en rijd om langs de buitenring", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt mensen die van Gent naar Hasselt willen rijden aan om te rijden via Antwerpen. Ook op de E19 vanaf het parkeerterrein in Peutie richting Brussel is er verkeerhinder.

Op de buitenring staat een kijkfile. De hinder zal nog even aanhouden, waardoor ook de avondspits in de omgeving zwaar zal verlopen. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden.

