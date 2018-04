Hinder na ongeval aan viaduct Vilvoorde

Door een ongeval aan het viaduct van Vilvoorde was de Binnenring een tijdje afgesloten. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Van Gent naar Hasselt rijd je daarom best via Antwerpen.

Aan wegenwerken kwamen een personenwagen en een bestelwagen tot botsing. Door de grote ravage werd de snelweg een tijdlang afgesloten. Omstreeks 23.30 uur kon het verkeer opnieuw met mondjesmaat voorbijrijden.

Door het ongeval staat er een file van Grimbergen tot aan Machelen. Er vielen geen gewonden.