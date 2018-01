Hinder door spoorlopers Brussel

Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid is in volle avondspits ruim een kwartier stilgelegd vanwege personen op de sporen. Om 17.10 uur werden spoorlopers gesignaleerd ter hoogte van Brussel-Kapellekerk, voor de ingang van de tunnel. Goed een kwartier later mochten de treinen weer door de tunnel. Dat meldt de NMBS.

"De spoorlopers zijn snel gevonden, maar dit zal de nodige gevolgen hebben voor de avondspits die nu volop bezig is", meldt woordvoerder Dimitri Temmerman van NMBS.

Hij wijst erop dat in de avondspits een op de drie treinen in het land door die drukke spoorverbinding moet.