Hinder aan kust en in Limburg door onweer

Het aangekondigde onweer is losgebarsten boven ons land. Er is vooral hinder aan de kust en in Limburg. In de regio rond Oostende werd het gemeentelijk rampenplan intussen opgestart.

Kust

Deze namiddag brak een lokaal onweer uit boven de kust. Vooral de regio's rond Oostende en Nieuwpoort kregen veel water te slikken in korte tijd. Er vielen ook grote hagelbollen uit de lucht. De brandweer kreeg tientallen oproepen en verschillende straten staan er blank. Voor Oostende is het gemeentelijk rampenplan opgestart, zo meldt de brandweer van Oostende.

Limburg

Ook in Limburg is er al heel wat waterhinder gemeld. Vanaf de Franse grens trekken talrijke buien het land traag binnen richting het noordoosten.

Code geel geldt nog tot 22 uur deze avond voor alle Belgische provincies. Dat betekent dat er kans is op felle onweersbuien, lokaal met hagel en veel neerslag.