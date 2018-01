Hier zijn problemen door panne Proximus

De problemen bij Proximus blijven aanhouden. Enkele andere bedrijven komen daardoor ook in de problemen. Proximusklanten kunnen geen parkeersessie meer betalen of stoppen met een sms-ticket bij parkeerbedrijf Be-Mobile. De panne veroorzaakt ook problemen bij De Lijn, waar klanten moeilijkheden ondervinden om sms-tickets aan te schaffen.

Proximus kampt opnieuw met een panne. Het is nog onduidelijk hoe groot die is en welke diensten getroffen zijn. Een van de slachtoffers blijkt parkeerbedrijf Be-Mobile te zijn. Hun eigen systemen werken wel, maar Proximusklanten kunnen geen sms-ticket aanschaffen. “Zowel gisteren als vandaag ondervinden onze klanten problemen”, zegt de CEO van Be-Mobile Philip Tailleu. “Wie een parkeersessie wil starten met een sms, krijgt een melding dat het bericht mislukt is. Wie een parkeersessie wil stoppen, krijgt dezelfde foutmelding.”

Met andere woorden: de kosten voor de parkingsessie blijven doorlopen. “Het is onze verantwoordelijkheid om onze klanten daarvoor een compensatie aan te bieden. Klanten die een parkeersessie dus niet kunnen stoppen, kunnen onze klantendienst contacteren op het nummer 078/ 05 44 11 of via de website 4411.be. Zij krijgen dan een terugbetaling”, zegt Tailleu.

Be-Mobile is naar eigen zeggen marktleider in het aanbieden van parking en is actief in 47 gemeentes in Vlaanderen. Dagelijks maken anderhalf miljoen mensen gebruik van hun diensten.

De Lijn

Ook Proximusklanten die een sms-ticket willen kopen voor een busrit bij De Lijn ondervinden problemen.

De Lijn stelt daarom enkele alternatieven voor. “Zij kunnen een tienrittenkaart kopen bij een van de 3.400 voorverkooppunten. Die kaart kost 15 euro voor tien ritten. Een andere mogelijkheid is een m-ticket van 1,80 euro. Dat kan gekocht worden via de app van Mobiflow. Nieuwe gebruikers moeten de app installeren en zich eenmalig registreren”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken.

“Nog een mogelijkheid is een medereiziger die bij een andere operator dan Proximus zit, een ticket te laten kopen. Die reiziger moet dan wel hetzelfde traject afleggen. Als ook dat geen mogelijkheid is, kan de reiziger tot slot ook een biljet van 3 euro kopen bij de chauffeur”, aldus nog De Lijn.

Andere problemen

Verder melden heel wat klanten op sociale media dat ze problemen hebben met het ontvangen en versturen van mails via Skynet. Ook de website van Proximus ligt nog plat en de klantendienst is moeilijk bereikbaar.

Compensatie

Proximus biedt ondertussen een compensatie aan voor hun klanten. Ze gaan twee weken lang hun betalende tv-kanalen openbaar zetten.

Waar?

Vooral in de grote steden zijn er veel problemen. Op de website allestoringen.be komen vooral meldingen uit Antwerpen, Brussel, Gent, Aalst, Mechelen, Roeselare, Turhout, Kortrijk, Brugge en Sint-Niklaas.