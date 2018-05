Hier zijn de eerste Zeeuwse mosselen

Het mosselseizoen is van start gegaan. Zowel in de supermarkt als op restaurant kan je al mosselen vinden. Dat is iets vroeger dan anders, maar het gaat wel om hangcultuur mosselen. Dat zijn traditioneel de eerste mosselen op de markt.

In Oostende staan ze nu al op de kaart, de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen. Door de warme meimaand kregen de mosselen extra zonlicht. Daardoor waren ze sneller rijp en konden ze dus ook iets sneller de markt op. De mosselen zijn er dan wel vroeger, ze zijn ook opvallend duurder. Je betaalt iets meer dan zes euro voor een kilogram.

Hangcultuur

Mosselen van hangcultuur groeien aan het oppervlak van het water, waardoor ze meer zonlicht krijgen en sneller klaar zijn en dus sneller op de markt komen.

Het échte startschot van het seizoen volgt pas eind juni, wanneer ook bodemcultuur mosselen op de markt komen.