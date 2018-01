Hier waaide het vandaag het hardst

Deze voormiddag trok er een zware storm boven ons land met rukwinden tot 119 kilometer per uur. In Waals-Brabant kwam een vrouw over het leven nadat een boom op haar wagen viel. Verder is er heel wat schade. In Nederland ging de storm nog heviger te keer, daar vielen zeker drie doden.

Het waaide het hardst in Deurne. Daar zijn windsnelheden gemeten tot 119 kilometer per uur. Op deze plekken waaide het harder dan 100 kilometer per uur in ons land.

Deurne: 119 kilometer per uur

Zeebrugge: 112 kilometer per uur

Stabroek: 108 kilometer per uur

Schaffen: 108 kilometer per uur

Kleine Brogel: 101 kilometer per uur

Retie: 101 kilometer per uur

Oostende: 101 kilometer per uur

Deurne 119 km/u (hoogste windstoot vandaag tot nu in België), Schaffen 108 km/u, Kleine Brogel 101 km/u. — David Dehenauw (@DDehenauw) 18 januari 2018

Bekijk op deze kaart waar het het vandaag het hardst waaide: