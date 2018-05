Hier staat halve villastraat te koop

Wie op zoek is naar een mooie en rustig gelegen villa moet dezer dagen in de Torfheidedreef in Schilde passeren. Daar staan negen villa’s tegelijk te koop. De panden werden vroeger verhuurd aan buitenlandse zakenlui die tijdelijk in België verbleven, maar die markt is een beetje ingezakt.

Immokantoor Immo Point heeft momenteel negen villa’s in de Torfheidedreef in de aanbieding staan. Om dat extra in de verf te zetten, organiseert men dit weekend een ‘Open Straat’, waarbij de panden zonder afspraak kunnen worden bezocht.

”Het is uniek dat er in één en de zelfde straat zo veel luxewoningen te koop staan”, zegt makelaar Stig Daems van Immo Point. “Wij hebben het zelf in elk geval nog nooit meegemaakt. Het is trouwens absoluut niet zo dat het plots slecht wonen zou zijn in de Torfheidedreef of dat er iets mis zou zijn met het aangeboden vastgoed. Integendeel, het gaat om mooie, instapklare en goed onderhouden villa’s in een rustige en doodlopende straat.”

Bedrijven geven minder uit

De massale verkoop heeft strategische redenen. “De villa’s behoren toe aan verschillenden leden van de familie Costermans, die gespecialiseerd is in vastgoedprojecten”, legt Stig Daems uit. “In de loop der jaren ontwikkelde men de Torfheidedreef. Veel van de villa’s werden verhuurd aan bedrijven die er een buitenlandse topman tijdelijk onderbrachten. Op een gegeven moment zat de Torfheidedreef vol ‘expats’, in zoverre zelfs dat er dagelijks een busje van de internationale school passeerde om de kinderen op te pikken. De jongste tijd is de markt echter wat verschoven en zijn villa’s minder in trek bij die buitenlandse zakenlui.”

In plaats van een grote villa in de stadsrand verkiezen de toplui uit andere landen steeds vaker een luxeappartement in hartje Antwerpen. “Bovendien zijn de budgetten van veel bedrijven ook teruggeschroefd”, gaat Stig Daems verder. “Tegenwoordig wordt er niet zo vlot meer 5.000 euro huur per maand betaald. Dus zijn er ook minder geïnteresseerden zijn om de woningen in de Torfheidedreef te huren. De familie Costermans wil de gebouwen daarom definitief verkopen en de opbrengst beleggen in andere projecten.”

1.598.000 euro

Wie een stulpje wil overnemen, moet rekening houden met vraagprijzen van 875.000 tot 1.598.000 euro. “Uiteindelijk zit je toch nog met verschillende marktsegmenten en dat is een voordeel bij de verkoop. Zo kunnen we vermijden dat het ene pand het andere gaat beconcurreren”, besluit Daems. Wie een kijkje wil nemen, kan zaterdag tussen 13 en 16 uur en zondag tussen 14 en 16 uur terecht in de Torfheidedreef. Centraal aanmeldpunt is huisnummer 17.

Foto: Repro Klaas De Scheirder