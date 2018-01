Hier moet je op letten tijdens solden

De solden zijn vandaag officieel begonnen. Heel wat mensen gaan in de winkelstraten of online op zoek naar het ideale koopje. Jammer genoeg durven oplichters en gauwdieven die periode wel eens bederven. De Gentse politie geeft op haar website enkele preventietips mee.

In de stad

Loop niet rond met grote sommen cash geld, maar maak zo veel mogelijk gebruik van bank- en kredietkaarten

Verspreid cash geld over verschillende zakken

Laat niet onnodig zien hoeveel geld je op zak hebt

Stop je portefeuille niet in een makkelijk toegankelijke zak of tas

Sluit steeds je handtas of rugzak

Persoonlijke documenten die je niet nodig hebt, laat je beter thuis

Online

Ook online proberen dieven hun slag te slaan. Om verrassingen te vermijden, check je best altijd eerst de betrouwbaarheid van de website. Dat kan je doen aan de hand van een aantal websites zoals Safeshops.be en BeCommerce.be

Voor de transactie:

Controleer je best of het bedrijf achter de website duidelijk identificeerbaar is, bijvoorbeeld of het een geografisch adres heeft en een vast telefoonnummer dat daadwerkelijk aangesloten is

Of het bedrijf geregistreerd is met een geldig ondernemingsnummer, dit kan je nagaan via de website van de Europese Commissie

Wat andere gebruikers zeggen over de betrouwbaarheid van de site op discussiefora enz.

Of de website een kwaliteitslabel vermeldt en of de site ook daadwerkelijk aangesloten is bij dat betreffende label.

Tijdens je transactie let je volgens de Gentse politie best op deze zaken:

De serieuze bedoelingen van de verkoper: stel hem vragen over de goederen of diensten die hij aanbiedt, zeker als het gaat om een veilingsite

De vermelde prijs: probeer te achterhalen wat je werkelijk zult moeten betalen en of alle onkosten (administratie, verzendkosten, enz.) inbegrepen zijn, wees ook op je hoede als de prijs abnormaal laag is

De garantie: check of er duidelijke verkoopsvoorwaarden bestaan

De bedenktijd: vergewis je ervan dat je het recht hebt om binnen een periode van zeven werkdagen af te zien van de aankoop

De betaalmethode: controleer altijd of de betaling verloopt via een beveiligde site (deze is herkenbaar aan een slotje of sleuteltje onderaan uw scherm en een internetadres dat begint met 'https' in plaats van 'http', betaal nooit je aankoop via een geldtransfersysteem zoals Western Union

Na de transactie bewaar je best zorgvuldig alle gegevens over je aankoop, bijvoorbeeld door een screenshot van de pagina te maken of deze af te drukken. Opgelicht? Neem dan contact op met de uitgever van de betreffende kaart, meld het misbruik en vraag om de betaling ongedaan te maken.