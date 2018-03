Hier kan je naar WK kijken op groot scherm

Een groot scherm plaatsen om de WK-wedstrijden van de Rode Duivels te volgen, kan niet zomaar. In de meeste Vlaamse centrumsteden komt er één scherm op een plein. Zomaar een scherm buiten zetten en de hele buurt uitnodigen, mag dus niet.

In Gent zullen alle matchen van de Rode Duivels uitgezonden worden in het Kuipke, in het Citadelpark. Enkel als de Duivels de kleine of grote finale halen - en dus spelen voor de vierde, derde, tweede of eerste plaats - zal de wedstrijd uitgezonden worden op een groot scherm in de Gentse Feestenzone, waarschijnlijk op het Sint-Baafsplein.

Wie thuis een evenement organiseert, moet ook rekening houden met bepaalde regels. “Wie thuis een evenement organiseert voor meer dan honderd personen, moet daar een aangifte van doen”, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie aan VTM NIEUWS. “Wie iets organiseert voor minder dan honderd personen, heeft meldingsplicht bij de stad.”

Antwerpen

De meeste grote schermen staan ongetwijfeld in Antwerpen. De stad voorziet een scherm aan de Scheldekaaien tegenover Sint-Jansvliet waar alle wedstrijden, ook de wedstrijden zonder de Duivels, op zullen getoond worden.

Daarnaast hebben alle districten de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor een groot scherm. Die districten mogen zelf kiezen of ze alle matchen of enkel die van de Rode Duivels gaan uitzenden.

In het volledige district Antwerpen komt er een scherm op de Dageraadplaats en aan Park Spoor Noord. In Berchem nabij de Filip Williotstraat in de buurt van het stadion. In Ekeren komt er hoogst waarschijnlijk een scherm op het Kristus Koningplein. En in Hoboken in het Cultuur Centrum Gravenhof.

Hasselt, Mechelen en Brugge

In Brugge wordt het WK uitgezonden op één plein. “We hebben een concessie gegeven aan een groep voor een groot scherm op het Beursplein”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) aan VTM NIEUWS. “Cafés kunnen een vergunning aanvragen.” Welke matchen uitgezonden zullen worden, is nog niet duidelijk.

In Hasselt worden de WK-matchen van de Rode Duivels uitgezonden op het Kolonel Dusartplein. "Er is slechts één vergunning gegeven aan een externe partner, al de rest is verboden”, zegt de Hasseltse politie. “Als we een inbreuk vaststellen, gaan we eerst en vooral in bemiddeling met de betrokken personen, we willen niet meteen pv opstellen. Als ze weigeren om het scherm weg te halen, moeten we wel een pv opstellen.” Cafés mogen het WK wel uitzenden op hun eigen terras, maar hun televisieschermen moeten naar binnen gericht zijn.

In Mechelen moet je een aanvraag indienen om het WK uit te zenden op een groot scherm. Dat moet bij de evenementendienst van de stad Mechelen. Tot nu toe heeft enkel de Nekkerhal dat gedaan.

In Brussel hebben de politie en stadsdiensten nog geen beslissing genomen over de uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels op grote schermen, zegt de Brusselse politie aan VTM NIEUWS.

De kleine en grote finale, dus de strijd om de vierde, derde, tweede en eerste plaats, vindt plaats op 14 en 15 juli.