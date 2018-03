Hier gaan mensen op reis in Paasvakantie

De meeste passagiers kiezen tijdens de Paasvakantie voor bestemmingen die niet té veraf liggen, in Europa dus of net erbuiten. Antalya in Turkije is het populairst bij de touroperators, gevolgd door Europese bestemmingen als Tenerife en Kreta.

Hurghada in Egypte, en Djerba in Tunesië sluiten de top vijf af. De angst voor terreur lijkt dus weer weggeëbd, zegt ook touroperator Neckermann/Thomas Cook.

"Heel veel jonge gezinnen gaan terug naar Turkije, we merken vertrouwen in de bestemming Turkije, voornamelijk Turkse Rivièra”, zegt Leen Segers van Neckermann/Thomas Cook. “En ook Tunesië met Djerba, twee landen waar we vorig jaar nog negatief reisadvies voor hadden bij de start van 2017 en waar de mensen nu terug graag naartoe gaan om hun vakantie door te brengen. Het vertrouwen in deze bestemmingen is absoluut volledig terug gekomen.”