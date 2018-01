Hier beleef je dit weekend sneeuwpret

Doordat er in de Ardennen de afgelopen 24 uur heel wat sneeuw is gevallen, zijn vandaag elf skicentra open in de provincies Luik en Luxemburg. Het aanbod op het 15 tot 20 centimeter dikke sneeuwtapijt is gevarieerd: men kan er langlaufen, skiën, sneeuwscooteren of ook gewoon rodelen.

Fans van skiën geven best afspraak in het oosten van België voor de eerste opening van de skipistes dit jaar. Verschillende centra gingen zaterdag al open, maar door de sneeuwval waren die voor mensen zonder aangepaste banden moeilijk te bereiken. De wegen zijn nu vrijgemaakt. Men kan skiën aan de Baraque Fraiture in de provincie Luxemburg, waar verschillende pistes open zijn, maar ook in Ovifat, in de Oostkantons en in Thier des Rexhons in Spa.

Wie wil langlaufen, kan terecht in de Eifel (Weywertz, Rocherath en Elsenborn), Spa (Thier des Rexhons) en in de vallei van de Our (Loscheimergraben), maar ook op de Hoge Venen of in de centra aan de Baraque Michel, Signal de Botrange en Mont Spinette. Er zijn parcours tot 20 km. In Baugnez kan er ook gereden worden met de sneeuwscooter.

Wat betreft rodelen: dat kan in de skistations aan de Baraque Fraiture en aan Thier des Rexhons, maar ook in Baugnez, Weywertz en Ovifat.