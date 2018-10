Hevige brand in leegstaande fabriek Hasselt

In Hasselt woedt een hevige brand in een leegstaande fabriek op het industrieterrein Ekkelgaarden. Bewoners die in de buurt wonen worden gevraagd om hun ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.

Er zijn een tiental brandweerwagens ter plaatse om het vuur te blussen. Maar de weersomstandigheden maken het wel moeilijk om te blussen, zegt de lokale politie aan VTM NIEUWS. De politie heeft samen met de brandweer een crisiscel opgericht. Er zijn geen slachtoffers.