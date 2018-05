Hevig onweer zet ring onder water

Na het onweer van eerder vandaag in West- en Oost-Vlaanderen, waren er deze namiddag ook hevige onweersbuien in het centrum van het land. Op korte tijd viel er een grote hoeveelheid neerslag, zo veel dat de ring rond Brussel, meer bepaald de afrit in Vilvoorde, daardoor onder water staat.

Ondertussen trekt de onweerszone over de Kempen richting Nederland.

(Lees verder onder de foto)

Vanmorgen was er, door het onweer, een van de zwaarste ochtendspitsen van het jaar. In Knokke stonden verschillende straten daardoor onder water.

