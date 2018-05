Het voorspelde onweer gaat op dit moment hevig te keer boven de provincie Antwerpen. In het noorden, vooral in Brasschaat, Schoten, Beerse en Brecht, staan hele straten onder water.

Het werd al van vorige week aangekondigd: de hele week is er plaatselijk kans op heuse onweerswolken. Die gaan vaak gepaard met overstromingen. In Brasschaat, Schoten, Beerse en Brecht in het noordoosten van Antwerpen staan verschillende straten onder water.