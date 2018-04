Hetze om herten die gedood mogen worden

In Houthalen-Helchteren, in de provincie Limburg, jaagt men op vijftien damherten die enkele weken geleden zijn uitgebroken. Jagers mogen de dieren van het Agentschap Natuur en Bos doodschieten omdat ze een gevaar voor het verkeer zijn. Daar willen de buurtbewoners niet van horen.

De herten, die allemaal tam zijn, zijn uitgebroken uit een wild- en wandelpark dat de Limburgse gemeente beheert.

Verkeersslachtoffers

Het Agentschap Natuur en Bos vreest voor verkeersslachtoffers omdat de herten zich dichter bij de mens zullen willen begeven. Daarom heeft het Agentschap jagers de toestemming gegeven gegeven om de damherten dood te schieten. Niet alleen de buurtbewoners, maar ook de bezoekers van het park vinden die beslissing onterecht.

Volgens Koen Thijs van het Agentschap Natuur en Bos is het niet haalbaar om de dieren te vangen met netten of ze te verdoven. Toch zoeken ze morgen naar een oplossing. Een van de alternatieven is om de dieren te lokken met eten. Als dat niet lukt, mogen de jagers alsnog ingrijpen.