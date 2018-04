Het zomert tot het weekend

Het wordt vandaag opnieuw een droge en zonnige dag met slechts enkele onschuldige wolkenvelden. In de loop van de dag ontstaan er enkele stapelwolkjes maar blijft het droog. In het binnenland halen we maxima tussen 21 of 22 graden in de Ardennen en 27 graden in de Kempen en het uiterste zuiden van het land. Aan zee wordt het 19 of 20 graden. De zwakke tot matige wind draait van west tot zuidwest naar noord en zorgt in het noordwesten van het land in de namiddag stilaan voor afkoeling. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het droog. Vanaf de Noordzee verwacht het KMI mist en lage wolken die zich stilaan uitbreiden van het westen naar het centrum van het land. In het zuiden blijven er opklaringen. De minima liggen tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 11 tot 13 graden in

Morgenochtend is er kans op mist of lage wolken. Daarna krijgen we opnieuw veel zon met enkele onschuldige wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Zondag is er aanvoer van warme en onstabiele lucht. We krijgen de zon vaak te zien, maar stapelwolken die zich vormen kunnen in de loop van de dag lokaal uitgroeien tot onweerachtige buien. Het wordt nog warm, met maxima tussen 21 en 24 of lokaal 25 graden.

In de nacht naar maandag trekt een koufront over en komen we in gevoelig frissere lucht terecht. De wind neemt toe in kracht van zwak tot meestal matig en aan zee vrij krachtig en draait van het zuiden naar west tot zuidwest.

Maandag en dinsdag is het vaak bewolkt met vooral op dinsdag kans op wat regen. De maxima vallen terug op normale waarden voor de tijd van het jaar. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. Maxima in het centrum van het land rond 15 graden.

Woensdag lijkt een wisselvallige dag te worden, met zon afgewisseld met bewolkte momenten en buien. Donderdag lijkt droger te zijn met opklaringen. Het wordt met moeite nog 15 graden.