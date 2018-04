Het is weer buitenspeeldag. Al voor de elfde keer staken alle kinderzenders hun uitzendingen tussen 13 uur en 17 uur. Leerkrachten geven ook geen huiswerk mee, zodat kinderen en jongeren buiten kunnen sporten en ravotten.

Volgens Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz doen 257 gemeenten mee om van de Buitenspeeldag een succes te maken. "Dat is een record!", aldus de minister in een persmededeling.

Geen tv-uitzendingen

Deze namiddag zullen de zenders Ketnet, VTMKZOOM, Studio100 TV, Nick Jr. en Kadet de uitzendingen staken, om kinderen aan te sporen om buiten te spelen. Vorig jaar waren er volgens de website van de buitenspeeldag in totaal 411 activiteiten in 243 steden en gemeenten op de Buitenspeeldag.

"Alle kinderen hebben recht op spelen en daarom stimuleren we bijvoorbeeld gemeenten een kindvriendelijk beleid uit te werken met de erkenning van een kindvriendelijke label", aldus minister Gatz. "Naar hartenlust buiten spelen, dat is de bedoeling van de Buitenspeeldag, of je nu in een gemeente, stad of op het platteland woont."