Het was een erg dodelijke zomer voor fietsers

Er waren nooit minder verkeersdoden in ons land, maar afgelopen zomer steeg het aantal fietsers die overleden in het verkeer wel. Vooral in Vlaanderen was het een erg dodelijke zomer, zo blijkt uit een nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias.

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 164 mensen ter plekke om het leven bij ongevallen op Vlaamse wegen, meldt het Vias institute. Dat is 1 procent méér dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal doden ging nochtans al lang in dalende lijn. Ook halverwege dit jaar was er nog sprake van een afname. Maar de zomermaanden (juli-september) bleken erg dodelijk, in heel België trouwens.

35

In Vlaanderen kwamen er opvallend veel fietsers om het leven. Zo steeg het aantal doden van 25 naar 35 in de zomermaanden. Dat heeft volgens Vias te maken met het mooie zomerweer, met veel zon en weinig regen. Veel mensen profiteerden ervan om hun stalen ros van stal te halen.

Na negen maanden staan er dus 164 verkeersdoden in de tabellen in Vlaanderen. Alleen in de provincie Antwerpen was er een daling: er vielen 24 doden minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de andere Vlaamse provincies nam het aantal verkeersdoden toe. Zoals eerder al vastgesteld, was de stijging het grootst in Limburg (+14 doden). De zomer eiste in heel België een zware verkeerstol. In totaal kwamen er in juli, augustus en september bij verkeersongevallen 149 mensen ter plaatse om het leven, twintig meer dan in de zomers van 2016 en 2017.

Wallonië

In Wallonië verongelukten opvallend veel motorrijders. Ondanks de slechte zomercijfers, daalde voor heel België het aantal verkeersdoden in de periode januari-september wel nog. Met 333 doden ter plaatse, 4,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, werd een nieuw laagterecord neergezet, zegt Vias.

Tegenover de vermelde stijging in Vlaanderen staat een forse daling in Wallonië (-10 procent tot 160 doden). In Brussel vielen tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 9 doden (tegen 10 een jaar eerder). Let wel: na zes maanden lag het aantal verkeersdoden in België nog bijna 14 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er werden tot en met september in totaal meer dan 28.000 letselongevallen geregistreerd in België, 0,6 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal gewonden daalde lichtjes, tot ruim 35.700. Het aantal jonge automobilisten dat overlijdt na een verkeersongeval, staat op het laagste niveau ooit, geeft Vias nog mee.

Senioren

Het aantal doden bij senioren stijgt daarentegen voor het tweede jaar op rij. Bijna een kwart van de verkeersdoden is een 65-plusser. In de Vias-verkeersveiligheidsbarometer worden onder verkeersdoden het aantal dodelijke slachtoffers op de plaats van het ongeval verstaan. De slachtoffers die binnen de 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen bezwijken, zijn hier niet in rekening gebracht.