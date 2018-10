Het was dit jaar al 131 dagen 20 graden

In 2018 zijn er al 131 dagen waarbij in Ukkel twintig graden of meer is opgemeten, of zogeheten lentedagen. Dat is een evenaring van het record uit 1959, zo is vanmorgen vernomen bij de klimatologische dienst van het KMI.

Normaal telt een jaar 79 dagen waarop twintig graden of meer wordt opgemeten. 2018 telt voorts intussen ook 61 zomerse dagen, of dagen waarop het 25 graden Celsius of warmer is. De normale waarde voor een jaar bedraagt 21 zomerse dagen. Het record, 66 dagen, dateert nog uit 1947.

De klimatologische dienst meldt ook nog dat dit jaar negen tropische dagen (van dertig graden of meer) telt. Normaal zijn dat er vier. Het record uit 1976 bedraagt negentien tropische dagen.