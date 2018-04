Het is warm! "Plant toch nog niet alles in je tuin"

Het warme weer jaagt de Vlaming naar buiten, en bij de moestuinier jeukt het dan ook om zijn tuin vol te planten. Toch moet je oppassen dat je je hele tuin nog niet volzaait, want het kan nog vriezen, en niet alle gewassen zijn daar tegen bestand. Lieven David van ecotuiniersvereniging Velt geeft uitleg aan VTM NIEUWS.

Heel wat gewassen die we nu dagelijks eten, zijn eigenlijk exotische gewassen. "Tomaten, courgetten en bonen bijvoorbeeld zijn van oorsprong geen Vlaamse groenten en kunnen dus van nature niet goed tegen vorst", zegt David.

Vriezen

En daarom is het gevaarlijk om ze nu al te planten. Er bestaat namelijk een kans dat het nog gaat vriezen, zoals dat vorig jaar ook nog het geval was eind april, en dan zouden je planten kapot kunnen gaan. "Het zal wel geen -10 graden Celsius worden", zegt David. "We krijgen waarschijnlijk hooguit een beetje nachtvorst, maar dat kan al genoeg zijn."

Andere gewassen die wel inheems zijn, kunnen meer tegen een stootje. "Onder meer sla, radijsjes, spruitjes, spinazie, rode bieten en wortelen zijn sterker en hebben geen last van de vrieskou. Aarzel dus niet om die gewassen al te laten groeien", legt David nog uit.

Bij Velt merken ze dat mensen heel lang hebben moeten wachten om opnieuw hun tuin in te gaan, en daarom zin hebben om erin te vliegen. Op hun website kan je dan ook een moestuinkalender raadplegen, die je per dag kan zeggen welke planten je in je tuin kan zaaien.