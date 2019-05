Het lichaam van Julie Van Espen (23) is vrijgegeven

De familie van Julie Van Espen stelt zich burgerlijke partij in de zaak naar aanleiding van de moord op het meisje. Dat verneemt VTM NIEUWS van John Maes, de advocaat van haar familie. Het lichaam van Julie is intussen ook vrijgegeven.

De 23-jarige Julie Van Espen vertrok zaterdag vanuit haar huis in Schilde met de fiets naar Antwerpen-Zuid. Ze zou nooit op haar bestemming aankomen. Zondag werden onder meer het fietsmandje van de jonge vrouw en kledingstukken met bloedsporen teruggevonden. Later werd haar lichaam gevonden in het Albertkanaal. Julie Van Espen is met geweld om het leven gebracht. Dat bevestigden bronnen dicht bij het onderzoek aan VTM NIEUWS.

Dader Steve Bakelmans heeft de moord op de jonge studente intussen bekend. Hij probeerde Julie eerst te verkrachten, maar het meisje verweerde zich, waarna de dader haar dood heeft geslagen. Uren later, toen het donker was, heeft hij haar lichaam opgehaald en in het water gedumpt.

Na het onderzoek van het parket is het lichaam van Julie nu vrijgegeven. Dat verneemt VTM NIEUWS van Maes.

Normaal brengen we verdachten onherkenbaar in beeld en gebruiken we initialen. Bij Steve Bakelmans doen we dat niet. Enerzijds omdat de dader bekend heeft de feiten te hebben gepleegd, anderzijds omwille van de grote maatschappelijke impact van de zaak. Om die redenen kiest VTM NIEUWS ervoor om deze verdachte volledig te identificeren.

