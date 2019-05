Het hof van beroep in Antwerpen reageert op zaak Julie Van Espen

Het Antwerpse hof van beroep kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen omdat een verkrachtingszaak van Steve Bakelmans (39), die verdacht wordt van de moord op Julie Van Espen vorig weekend, al bijna twee jaar wacht op behandeling.

Bakelmans liep in op 30 juni 2017 een veroordeling tot vier jaar op voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, maar de Antwerpse rechter in eerste aanleg ging niet in op de vraag naar zijn onmiddellijke aanhouding. Bakelmans tekende beroep aan, maar dat proces ging twee jaar later nog steeds niet van start.

Volgens het hof van beroep krijgen zaken met aangehoudenen voorrang. Ook de besparingen bij Justitie en een personeelstekort speelden mee in het oponthoud. Eerste voorzitter Rob Hobin wijst tijdens de persconferentie op de “enorme onderbezetting in de zomer van 2018”.

Het Antwerpse hof van beroep sloot in september vorig jaar een van zijn vijf kamers door een tekort aan raadsheren. Het hof heeft recht op 63 raadsheren, maar kwam maar aan 57. Voor die kamer was een zestigtal zaken vastgesteld, aldus Hobin, die door de sluiting nog niet kon behandeld worden.

Die situatie is er intussen niet op verbeterd. Begin mei waren er 54 raadsheren, wat neerkomt op een invulling van 86 procent. De komende acht maanden zouden 4 raadsheren vertrekken, maar zijn er tegelijkertijd 6 vacatures lopend. Dat zou de bezetting op 56 raadsheren brengen, ofwel 89 procent.

Normaal brengen we verdachten onherkenbaar in beeld en gebruiken we initialen. Bij Steve Bakelmans doen we dat niet. Enerzijds omdat de dader bekend heeft de feiten te hebben gepleegd, anderzijds omwille van de grote maatschappelijke impact van de zaak. Om die redenen kiest VTM NIEUWS ervoor om deze verdachte volledig te identificeren.