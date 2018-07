Het blijft warm: tot 28 graden vandaag

De dag begint zonnig met enkele hoge wolkensluiers en in de Ardennen ook wat lage en middelhoge wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken maar de neerslagkans blijft erg klein. De maxima liggen rond 22 graden aan zee en in Hoog-België en tussen 26 en plaatselijk 28 graden in de rest van het land, zo voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht verwachten we rustig en droog weer onder een vrijwel heldere hemel. De minima liggen tussen 12 graden in de Ardennen en 15 of 16 graden elders.

Morgen is het ondanks de hoge sluierwolken zonnig, droog en warm met maxima rond 23 graden aan zee, van 24 tot 26 graden in de Ardennen en van 27 tot 29 graden elders.

Vrijdag en zaterdag kan een gebied met onstabiele lucht boven Frankrijk zich tijdelijk uitbreiden naar onze streken. Het wordt dan ook wisselvallig met bewolkte perioden en kans op enkele plaatselijke regen- of onweersbuien. Zaterdag verwachten we de meeste buien in het zuidoosten van het land. De maxima liggen vrijdag tussen 24 en 29 graden in het binnenland en enkele graden lager op zaterdag.

Zondag blijft het, op een laatste bui in het zuiden van het land, meestal droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.

Maandag en dinsdag wordt het zonnig, droog en geleidelijk zeer warm met maxima tussen 28 en 32 graden in het centrum van het land.