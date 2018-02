Het blijft vriezen met een gure wind

Vandaag is het meestal zonnig, maar wordt het iets frisser dan de voorbije dagen. De maxima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen en +1 graad in Vlaanderen bij een gure wind uit oost tot noordoost, zo voorspelt het KMI. 's Avonds en 's nachts is het helder of lichtbewolkt. Het gaat stevig vriezen met minima tussen -5 graden in het westen van het land en tot -12 graden in de Ardennen.

Morgen is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag verschijnen er stilaan wolkenvelden en zijn in de Ardennen enkele sneeuwvlokken niet uitgesloten. De temperaturen komen in Vlaanderen nog amper boven het vriespunt uit, terwijl ten zuiden van Samber en Maas maxima tussen -1 en -6 graden worden verwacht. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind, met rukwinden tot 50 kilometer per uur, vergroot het koudegevoel.

Sneeuwvlokken

Ook dinsdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden waaruit af en toe enkele sneeuwvlokken kunnen vallen. Overdag komen de temperaturen in Laag- en Midden- België niet boven het vriespunt uit. In de Ardennen liggen de maxima tussen -1 en -4 graden.

Het blijft vriezen, maar zonniger

Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger, maar blijft het overdag vriezen in het hele land. Donderdag verschijnen er sluierwolken maar blijft het wellicht nog droog. De maxima blijven negatief bij een ijzige oost- tot noordoostenwind.

In het weekend lijken storingen boven Frankrijk ook onze streken te gaan beïnvloeden, waardoor de kans op sneeuw of aanvriezende regen toeneemt. De maxima worden dan licht positief in Vlaanderen.