Het blijft rustig en droog, maandag kans op lichte regen

Vandaag blijft het rustig en droog. Na het eventuele ochtendgrijs krijgen we eerst vrij zonnig weer met soms vrij veel hoge sluierwolken of enkele lokale lage wolken. In de namiddag wordt het meestal zonnig. De maxima schommelen tussen 12 en 14 graden in Hoog­ België en rond 15 of 16 graden elders, meldt KMI.

Morgen wordt het na een behoorlijk koude ochtend overwegend zonnig en rustig met in de meeste streken maxima tussen 15 en 17 graden.

Maandag verwachten we veel wolken met aanvankelijk wat lokale lichte regen. In de namiddag blijft het overwegend droog met een paar opklaringen vanaf het noordwesten. Met maxima tussen 10 en 14 graden is het wat minder zacht. De wind waait matig uit noordelijke richtingen.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. Hier en daar kan er een bui vallen, maar het blijft overwegend droog. De temperaturen stijgen tot 13 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige wind uit west tot noordwest.

Van woensdag tot vrijdag krijgen we meestal wolkenvelden waaruit af en toe wat regen kan vallen. De neerslaghoeveelheden lijken echter nog steeds beperkt te blijven. De maxima schommelen rond 15 graden in het centrum.