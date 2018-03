Hervorming bij FAVV na vleesschandaal

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) kondigt hervormingen aan bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) over de manier van controleren en het doorspelen van informatie naar de politiek. Dat zegt hij in de Kamercommissie Volksgezondheid, waar het gaat over het vleesschandaal bij vleesverwerkend bedrijf Veviba. FAVV-topman Herman Dierikx ontkent intussen dat ze eerder al op de hoogte zouden gebracht zijn van klachten over Veviba.

Ducarme wil een audit naar de controles en controleprocessen bij het FAVV en die zal gevolgen hebben voor de manier waarop het agentschap controleert en informatie doorspeelt naar de politiek. Sinds hij minister van Landbouw is geworden, heeft de minister naar eigen zeggen tekortkomingen bij het FAVV vastgesteld.

Maffiapraktijken

Minister Ducarme noemt de praktijken bij Veviba en moederbedrijf Verbist "fraude op grote schaal", die hij "als maffiapraktijken blijft bestempelen". Zowat zeventig procent van de paletten vlees die eind februari bij de huiszoeking in het bedrijf werden gecontroleerd, bleek om uiteenlopende redenen niet in orde met de regelgeving, luidt het.

In de Kamer over de affaire VEVIBA : «gezien de vaststellingen die ik in dit stadium kon doen, heb ik de eerste minister kunnen overtuigen van de noodzaak een audit te organiseren van het FAVV, meer bepaald over het luik controles en controleprocessen » #afsca #favv — Denis Ducarme (@ducarmedenis) 12 maart 2018

"De consument heeft recht op veilig vlees", zegt Ducarme nog. Toch moet de Landbouwminister toegeven dat de eerste rode lichten al dateren van september 2016. Toen werd in Kosovo ontdekt dat de etiketten op vlees niet overeenkwamen.

Geen eerdere klachten

FAVV-topman Herman Dierikx benadrukt dat het agentschap geen enkele klacht had binnengekregen over het bedrijf. "Niemand die ooit het agentschap heeft ingelicht", zegt hij in de commissie. "Want van zodra er een klacht binnenkomt, wordt die opgevolgd."

Hij erkent wél dat er een klacht is gekomen over de wanpraktijken in Kosovo. "Die heeft geleid tot een huiszoeking, waarna de erkenning van het koelhuis is ingetrokken. De FAVV-topman wil benadrukken dat "wat daar is vastgesteld, geen verband heeft met wat we nu hebben vastgesteld bij Veviba".

"We hebben alle begrip voor de bekommernissen van mensen", voegt Dierikx daar nog aan toe. "Met alle mensen en middelen willen we zo'n correct mogelijk controleprogramma uitvoeren. Als het nodig is, willen we het gerecht bovendien zo veel mogelijk ondersteuning bieden."