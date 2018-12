Herstellingswerken bijna voltooid na waterlek in Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw zijn de herstellingswerken bijna voltooid nadat een waterlek veertig huizen in de Fazantenlaan blank zette. Het waterlek is hersteld en de situatie is onder controle. Dat meldt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.

In de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag een groot waterlek. Dat veroorzaakte een krater van vijftien op vijftien meter, met een diepte van vijf meter. Veertig huizen liepen onder water en vijftig gezinnen werden geëvacueerd. De oorzaak was een lek in de waterleiding.

De aannemers en nutsmaatschappijen zijn volop bezig met de herstellingswerken. "In de loop van de namiddag wordt de buis weer in dienst genomen", zegt Elke Hemelings van de dienst communicatie van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. "De krater wordt opgevuld tot een veilig niveau. Dat is het sein voor de overige nutsmaatschappijen om hun leidingen aan riolering, elektriciteit en gas te herstellen. De straat is niet berijdbaar en de werfzone wordt goed afgebakend en gesignaleerd."

De vervuilde wegen worden schoongemaakt door brandweer en gemeentepersoneel. Het gemeentebestuur verwijst voor meer info naar de website www.sint-pieters-leeuw.be. Voor maandag is een opvolgingsvergadering met alle nutsmaatschappijen gepland. Tot dan is de coördinatie in handen van Farys, eigenaar van de gebroken hoofdwaterleiding

