Herdenking in Ieper van laatste 100 dagen WOI

Vandaag zullen 2.200 Britten en leden van The Royal British Legion in het West-Vlaamse Ieper een groots herdenkingsevenement bijwonen. Enerzijds herdenken ze het slot van de Eerste Wereldoorlog, anderzijds vieren ze de 90ste verjaardag van de 'Great Pilgrimage', een Britse pelgrimstocht naar de Europese slagvelden in 1928.

In juni 1918 valt het Duitse lenteoffensief stil en zijn het de geallieerde troepen die steeds vaker ten aanval trekken en de Duitse troepen uitputten. In juli zorgde de Tweede Slag van de Marne voor een kantelpunt en op 8 augustus, vandaag exact honderd jaar geleden, dringen de Britten de Duitsers opnieuw in het verlies nabij Amiens aan de Somme. Generaal Erich Ludendorff noemde het verlies 'Dies Ater', of de zwartste dag voor het Duitse leger. 8 augustus werd later bekend als het begin van het Honderddagenoffensief dat pas op 11 november zou eindigen.

Great Pilgrimage

Niet enkel het begin van het einde van de oorlog wordt door de Britten herdacht, maar ook de 90ste verjaardag van de 'Great Pilgrimage'. Tien jaar na het einde van de Grote Oorlog, organiseerde The Royal British Legion voor duizenden veteranen, oorlogsweduwen en familieleden een pelgrimstocht aan de slagvelden van de Slag aan de Somme en de Ieperboog. 11.000 Britten trokken toen het Kanaal over voor die herdenking. De apotheose was een tocht door Ieper richting de toen gloednieuwe Menenpoort op 8 augustus. Deze tocht wordt vandaag opnieuw georganiseerd.

2.200 leden van The Royal British Legion zullen tegen de middag verzamelen nabij de Lakenhallen en met 1.100 vlaggen, symbolisch voor de 11.000 pelgrims in 1928, richting de Menenpoort trekken voor een herdenkingsdienst om 13 uur. Er zullen ook 1.100 bloemenkransen worden meegenomen. Na de middag zullen er enkele activiteiten worden georganiseerd op de Ieperse Grote Markt.