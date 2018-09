Hemelsluizen gaan open vandaag

In het noordwesten van het land is het vanmorgen tijdelijk droger, maar straks krijgen we overal veel regen. De grootste neerslaghoeveelheden worden in het zuidoosten van het land verwacht, met in het zuiden onweersbuien. Ook aan zee zijn een paar fikse donderslagen niet uitgesloten. Het wordt fris met op de meeste plaatsen maxima rond 12 of 13 graden. In het zuiden van het land wordt het warmer, met lokaal nog temperaturen tot rond 20 graden.

De wind waait eerst op de meeste plaatsen zwak uit noordoostelijke richtingen. In de loop van de dag krimpt de wind naar noord tot noordnoordwest, terwijl hij toeneemt tot matig of soms zelfs vrij krachtig, met op de meeste plaatsen rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur.

Aan zee neemt de wind toe naar vrij krachtig tot krachtig met kans op rukwinden tussen 60 en 70 kilometer per uur. In het uiterste zuidoosten van het land waait de wind vrij krachtig tot soms krachtig uit zuidwest tot west, op het einde van de namiddag ruimend naar noordnoordwest. In die regio verwachten we ook de zwaarste windstoten: tussen 80 en 100 kilometer per uur.

Tijdens de nacht van zondag op maandag krijgen we opklaringen, maar ook nog wolkenvelden, waarin nog wat buien tot ontwikkeling kunnen komen, aan zee eventueel nog met een donderklap.

In de loop van de nacht neemt de buienneiging overal af. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee, met waarden rond 7 graden in het centrum. De wind waait matig uit noordwest en wordt later overwegend zwak, terwijl hij een beetje krimpt naar westnoordwest. Aan zee en in de Ardennen is er in het begin van de nacht nog kans op rukwinden rond 60 kilometer per uur.

Binnenlandse Zaken heeft het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd.