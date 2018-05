Hema slaat alarm om foute geodriehoeken

Winkelketen Hema slaat alarm om een lot foute geodriehoeken. Een deel van de afmetingen op de driehoeken klopt niet en dat is slecht nieuws voor de Nederlandse studenten, want straks beginnen ze aan hun eindexamens. Ook in ons land zijn er mogelijk foute geodriehoeken in de winkelrekken beland, bevestigt Hema aan VTM NIEUWS.

Het was de Nederlandse studente Lonneke die achter de fout kwam. “Ik maakte een oefenexamen wiskunde en ik had het idee dat ik het goed had gedaan, maar dat was niet zo”, vertelt ze aan De Telegraaf. “Ik begreep het niet, tot ik ging tellen en zag dat de aanduiding op de geodriehoek niet klopte.”

Elf streepjes

Het probleem zit in de streepjes aan de buitenkant, tussen de getallen 50 en 60. Tussen die twee graden horen negen streepjes te staan, maar er staan er elf. Ook tussen de graden 60 en 70 staan er tien streepjes in plaats van negen. Daardoor kunnen berekeningen die gemaakt worden uitdraaien op een foute uitkomst. Hema onderzoekt nu hoe de fout is kunnen ontstaan.

Hema is blij dat Lonneke de fout opmerkte en gaat meteen de hele voorraad blokkeren. Ook in ons land krijgen winkels de opdracht om alle geodriehoeken uit de rekken te halen en streepjes te tellen. Foute geodriehoeken mogen niet meer verkocht worden, de correcte exemplaren moeten aan de kant gehouden worden voor klanten die een foute driehoek komen ruilen. Omruilen kan zonder aankoopbewijs.

Foto: Hema