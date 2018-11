Help je buren bij hartaanval dankzij app

Steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen willen een applicatie gebruiken die mensen oproept om elkaar te reanimeren in noodgevallen. Wie zich aanmeldt, krijgt een melding als iemand op anderhalve kilometer een hartaanval krijgt. Voorlopig loopt er een testproject met de app in het Antwerpse Hoogstraten.

Dankzij de 'EV app' worden mensen opgeroepen die iemand anders hartmassage kunnen toedienen. Slachtoffers kunnen zo al geholpen worden voor de hulpdiensten aankomen.

Het leven van Louis Bolckmans werd in mei dit jaar nog gered door de app. Louis kreeg een hartaanval toen hij zich thuis aan het klaarmaken was om naar een familiebarbecue te gaan. Een kilometer verder kreeg Eric Bols plots een melding, hij kon Louis redden voordat de ziekenwagen toekwam. "Het oproepsysteem van een ziekenwagen, daar zit een tweetal minuten vertraging op, omdat zij een verslag moeten maken naar de ziekenwagen toe, en in die twee minuten word je opgeroepen, wat inhoudt dat ik toch vier tot vijf minuten voor de ziekenwagen ben geweest", zegt de man.

Testproject

Momenteel wordt de app enkel in Hoogstraten gebruikt. Het proefproject loopt al sinds 1 maart 2017 en heeft al vijftien levens gered. Zo'n tweehonderd mensen zijn intussen stand-by om hun stadsgenoten te helpen in nood.

Het is aan de federale regering om het gebruik op grote schaal mogelijk te maken, klinkt het bij Tinne Rombouts, burgemeester van Hoogstraten: "We hebben ook heel wat vragen gekregen uit andere gemeenten, die interesse hebben om ermee te starten. Ik denk dat we vandaag wel kunnen zeggen dat het systeem voldoende veilig is om uit te rollen naar de verder omgeving. Ik hoop dat dit ook met de nodige ondersteuning van de hogere overheden kan gebeuren."