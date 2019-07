Helikopter vindt vermiste man niet, politie kamt Kalmthoutse Heide uit

Vanmorgen is de politie rond 7 uur een nieuwe zoekactie gestart naar een vermiste 37-jarige man, Wim Vansand, uit Mol. Hij blijft onvindbaar. Om 11 uur startte een zoekactie op de grond met de hulp van de brandweer en de boswachters. Ook de Nederlandse politie wordt ingeschakeld.

Wim Vansand vertrok gisteren rond 12u30 voor een fietstocht op de Kalmthoutse Heide. Zijn auto liet hij achter op de parking. Rond 19 uur verwittigde de familie de politie dat Wim nog steeds niet terug was. Zijn auto stond er nog.

“Zowel afgelopen nacht als vanmorgen heeft de politiehelikopter het terrein afgezocht maar geen spoor gevonden van de vermiste man”, aldus Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. “Op een coördinatievergadering is beslist om vanaf nu op de grond verder te zoeken.”

De politiezone Grens bouwt een coördinatiecentrum op aan het natuureducatiecentrum De Vroente. De brandweerzone Rand, de boswachters van de Vlaamse Gemeenschap en speurders van de Cel Vermiste Personen zijn ter plaatse gekomen. Ook de Nederlandse politie is ingeschakeld want de Kalmthoutse Heide loopt tot ver over de grens.

“Op dit ogenblik houden wij alle mogelijke scenario’s open. De man kan onwel zijn geworden. Hij kan een ongeval hebben gehad. Ook een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten”, besluit Patrick De Smedt.