Helft Vlamingen verkoopt woning zelf

De helft van de Vlamingen die hun woning verkopen, probeert het eerst zelf en zonder makelaar. Wanneer het na een half jaar niet gelukt is, neemt bijna de helft van hen toch een makelaar onder de arm. Dat blijkt uit een studie van Studio Matuvu, een start-up die particuliere verkopers begeleidt.

Heel wat Vlamingen denken dat een woning verkopen niet zo moeilijk is en zowat de helft van alle Vlamingen probeert zelf om zijn eigendom aan de man te brengen. De belangrijkste reden om geen makelaar in te schakelen, is de hoge vergoeding die ze moeten betalen. Soms hebben Vlamingen er al een negatieve ervaring opzitten met een makelaar.

Niet altijd succesvol

Toch blijkt dat niet zo eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt. Driekwart van de particulieren die het zelf probeert, moet uiteindelijk toegeven dat de verkoop niet meteen lukte. “48 procent gaat er bij aanvang van uit dat ze een half jaar nodig zullen hebben om hun woning verkocht te krijgen”, zegt Kris Vansteenvoort van Studio Matuvu. “Een goeie veertig procent is optimistischer en denkt dat drie maanden zullen volstaan.”

Na zes maanden veranderen heel wat particuliere verkopers van idee als het huis nog niet verkocht raakte. 43 procent van hen schakelt dan wel een makelaar in, maar 51 procent geeft aan nooit een makelaar te zullen raadplegen, zelfs als het huis dan nog lang te koop staat.

Persoonlijke website

Particuliere verkopers gaan steeds professioneler te werk. Enkel een bord ‘te koop’ in de voortuin zetten is niet meer voldoende, dus worden gepersonaliseerde websites opgemaakt waar de verkopers hun persoonlijk verhaal vertellen. De belangrijkste vraag die verkopers zich stellen, is ‘hoe valt mijn woning op tussen die duizenden zoekertjes?'.