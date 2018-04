Helft Vlamingen gebruikt pesticiden

Zowat 47 procent van de Vlamingen gebruikt nog steeds pesticiden bij het tuinieren, maar de helft daarvan is wel bereid om over te schakelen op milieuvriendelijke alternatieven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Die lanceert vandaag de campagne "Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat!".

21 procent van de Vlamingen is overgeschakeld op alternatieven voor pesticiden, en 32 procent gebruikt helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer. Toch houdt 47 procent van de Vlamingen nog vast aan chemische bestrijdingsmiddelen, hoewel die schadelijk zijn voor het milieu wanneer ze in waterlopen terechtkomen en het grondwater aantasten. Zo bedreigen ze ook het drinkwater.

Sinds 19 juli 2017 is het voor particulieren verboden om nog langer producten op basis van glyfosaat te gebruiken voor het bestrijden van onkruid, ongedierte of schimmels in de tuin, op het terras of op de oprit.

Gratis voegenborstel

Vandaag krijgt elke Vlaming die restjes of volledige verpakkingen van pesticiden binnenbrengt in een containerpark in de buurt een gratis voegenborstel. 280 parken nemen deel. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) deelt de voegenborstels uit in het recyclagepark van Evergem. Er wordt ook uitleg gegeven over milieuvriendelijke alternatieven.