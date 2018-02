Helft Vlamingen bouwt al energieneutraal

De Vlamingen bouwden de voorbije jaren qua energienormen steeds ambitieuzer dan wat de norm dat jaar oplegde. Die boodschap gaf Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) mee bij de start van bouw- en verbouwbeurs Batibouw. Meer dan de helft van de Vlamingen haalt nu reeds de BEN-norm, voluit 'Bijna Energie Neutraal' (E30), vier jaar voor die van toepassing is (vanaf 2021).

"Vorig jaar zaten we al aan energiepeil E39, of 1 punt onder de energienorm die pas vanaf dit jaar ingaat (E40)", zei Tommelein. De Vlaming denkt vooruit, klonk het, en de evolutie zette zich voort. "Meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen haalt al de BEN-norm van E30." Het gaat vandaag om 52 procent van de nieuwbouwwoningen. "De magische grens van BEN is doorbroken, vier jaar eerder dan de wettelijke norm."

Tommelein dankt de verdere daling aan de korting op de onroerende voorheffing voor wie maximaal E30 bouwt.

De jongste cijfers over Energie en Binnenklimaat (EPB) die Tommelein voorstelde gaan over op de woningen waarvoor in 2016 een bouwaanvraag is ingediend. Dat jaar was er een E50-norm, die dit jaar naar E40 ging. In totaal bouwen al zeven op de tien Vlamingen strenger dan de wettelijke norm en 30 procent volgens de norm. Meer dan de helft bouwt dus reeds E30 of BEN.