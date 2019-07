Helft Vlaamse gemeenten heft ‘terrastaks’: “Schaf dat toch af”

Brugse horeca-uitbaters moeten elk jaar 134 euro per m2 betalen als ze een terrasje willen zetten. Daarmee zijn ze de duurste in Vlaanderen. Gemiddeld kost zo’n terrastaks 30 euro per m2 in Vlaanderen. “Schaf dat af”, zegt het NSZ.

De helft van de Vlaamse steden en gemeenten int een terrastaks. Gemiddeld kost die 30 euro per m2 per jaar, zegt zelfstandigenorganisatie NSZ. De duurste is Brugge, met 134 euro per m2, al hoeft het niet overal zo te zijn. In Genk en Mechelen, nochtans grote steden, moeten cafébazen zelfs helemaal niets betalen. Dat zou overal in Vlaanderen zo moeten zijn, vindt NSZ. “Wil een stad meer terrasjes, meer volk en een betere leefbaarheid? Schaf dan de terrastaks af”, zegt Christine Mattheeuws. “Omdat rokers verplicht zijn om buiten te roken, heeft de horeca ook bijna geen andere keus meer dan permanent een terras te installeren, wat niet voor elke zaak evident is.”

In Kortrijk wordt de terrastaks volgend jaar afgeschaft. In Roeselare zijn de tarieven sinds juni 2019 gehalveerd. “Dit zijn steden waar het ondernemerschap heel erg bloeit”, aldus nog Mattheeuws. NSZ vindt ook dat voorschriften over de stijl van de terrassen in overleg met de horeca opgesteld moeten worden. (PhG)

1. Brugge € 134/m2;

2. Oostende € 75,65/m2;

3. Leuven € 37,5/m2.