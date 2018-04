Helft van jongeren grijpt naar medicatie

56 procent van de jongeren tussen twaalf en zestien jaar oud neemt jaarlijks minimaal één geneesmiddel op voorschrift. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die daarvoor de facturatiegegevens van terugbetaalde medicijnen tussen 2013 en 2016 gebruikte.

De geneesmiddelen die jongeren het vaakst nemen, zijn antibiotica. Dertig procent van de jongeren nam in 2016 gemiddeld 23 dagen antibiotica. Andere medicijnen die jongeren vaak nemen zijn pijnstillers van het type NSAID (non-steroïdale ontstekingsremmers zoals Ibuprofen). Bijna een op de vijf jongeren kreeg in 2016 zo'n pijnstiller op voorschrift terugbetaald. Op de derde plaats van de meest gebruikte geneesmiddelen door jongeren, staat de groep met anti-allergische geneesmiddelen en de geneesmiddelen tegen astma.

“Schrijven we onze kinderen te veel pillen voor?”, vragen de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich in een mededeling af. "Zonder individuele diagnose en info over de context van elke jongere valt dat moeilijk te zeggen.” Wel kunnen we ons volgens de mutualiteit vragen stellen bij het gemak waarmee naar geneesmiddelen gegrepen wordt.

Aanpassing van levensstijl

De mutualiteit wijst er ook op dat jongeren een patiëntengroep zijn met heel specifieke kenmerken en gedrag. "Om gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pakken, kunnen we hen en hun naaste omgeving enkel aanmoedigen om eerst aan niet-medicamenteuze oplossingen of aanpassingen van de levensstijl te denken, vooraleer naar medicatie te grijpen."

De mutualiteit wijst daarvoor onder meer op meer sporten, de strijd met schermverslaving aangaan of niet roken. "Er zouden ook meerdere actoren betrokken kunnen worden bij de gezondheidseducatie, zoals middelbare scholen of jeugdbewegingen."