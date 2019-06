Helft van het afval op Brussels Airport moet tegen 2023 gerecycleerd worden

Tegen 2023 moet minstens 50 procent van het afval op Brussels Airport gerecycleerd worden, inclusief het afval afkomstig van passagiers. Dat is opgenomen in een charter dat Brussels Airport, haar partners en materiaalinzamelings- en recyclagebedrijf Fost Plus dinsdag hebben ondertekend. Bedoeling is om het afval op de luchthaven te verminderen en het recyclagepercentage te verdubbelen.

In totaal schaarden vijfentwintig bedrijven zich achter de doelstellingen van het afvalcharter. Om de doelstelling te halen, gaat Fost Plus, samen met Brussels Airport Company, elk bedrijf begeleiden om een eigen actieplan met concrete maatregelen op te stellen om het afval beter te beheren. Daarnaast willen ze passagiers sensibiliseren om ook op de luchthaven correct te sorteren.

Zo zal Brussels Airport aan de veiligheidscontroles gootstenen plaatsen waarin passagiers hun flessen kunnen leeggieten alvorens ze in de blauwe bak te gooien. Daardoor kunnen de flessen worden gerecycleerd. Tegelijk zal Brussels Airport de passagiers aanmoedigen zo weinig mogelijk plastic flessen te gebruiken door hen een alternatief te bieden. Op de waterflessenstand voorbij de handbagagecontrole zullen voortaan herbruikbare waterflessen te koop worden aangeboden. Bijkomende waterfonteintjes zullen op zichtbare plaatsen worden geplaatst. Zo kunnen passagiers hun herbruikbare waterflessen gratis vullen.

"Thuis is sorteren in de meeste gezinnen goed ingeburgerd. Buitenshuis hebben onze landgenoten weleens de neiging die goede gewoonten uit het oog te verliezen ...", zegt CEO van Fost Plus, Patrick Laevers. "Ook buitenlandse reizigers moeten worden geïnformeerd bij hun aankomst in België, zodat ook zij tijdens hun verblijf op de juiste manier sorteren. Het afvalproject van Brussels Airport vormt een model voor ons beleid voor afvalsortering buitenshuis. We spelen hiermee niet alleen in op de steeds toenemende consumptie 'on the go', maar we mikken ook op een toename van de afvalsortering en van het recyclingpercentage."

Naast Brussels Airport Company en Fost Plus, hebben ook AB Inbev, Air Cargo Belgium, ASBO, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, Coca-Cola, DHL, Exki, Facilicom, G4S, Guapa, H.R.S., International Duty Free (IDF), Interparking, ISS, LSG Skychefs, Mobility Masters, OVAM, Suez, Swissport, TUI Belgium en Ziegler het charter onderschreven. CEO van Brussels Airport Company Arnaud Feist noemt het project "een uitdaging van formaat die we met de volledige luchthavengemeenschap aangaan".

In het verleden werkten Brussels Airport en Fost Plus al samen om de inzameling van pmd-afval bij passagiers en medewerkers te verbeteren. Daarbij werden beter zichtbare en duidelijkere afvalsorteerbakken ingezet. De inzameling van pmd-afval is sindsdien toegenomen van 5 naar 174 ton.

Brussels Airport, goed voor 24.000 werknemers en een dagelijkse toestroom van 70.000 passagiers, zamelt elke dag ongeveer 15 vrachtwagens afval in.