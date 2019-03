Helft gebruikt richtingaanwijzer niet om van rijstrook te veranderen

De helft van de automobilisten gebruikt geen richtingaanwijzer om van rijstrook te veranderen op de autosnelweg. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Vier op de tien doen dit zelfs niet om een zijweg in te slaan. En dat is niet alleen vervelend voor andere weggebruikers, het is ook gevaarlijk, zeker voor motorrijders en fietsers.

Touring is gaan postvatten op een aantal bruggen over de autosnelwegen E40, E17, E411 en de Brusselse ring. Op een tijdspanne van vijftien minuten werden alle voertuigen geteld die van rijstrook wisselden. Daarnaast werden twintig kruispunten en afslagstroken gecheckt. Telkens werden honderd voertuigen geteld die al dan niet zonder richtingaanwijzer een straat insloegen of de oprit van een auto(snel)weg namen.

Volgens Touring zijn de resultaten ronduit ontnuchterend: “De meest frappante gevallen doen zich voor aan de opritten van autosnelwegen, vooral wanneer men weinig of niet moet afremmen alvorens de oprit links of rechts op te rijden. Maar ook aan gewone en overzichtelijke kruispunten waar men makkelijk naar links en rechts kan inslaan laten nogal wat chauffeurs de richtingaanwijzer uit".

"Niet goed te praten"

Volgens Touring zijn er mensen die gewoon nonchalant zijn; andere zijn dan weer verstrooid, aan het bellen in de wagen, of vinden het waarschijnlijk niet zo'n zware fout. Daarnaast zijn er ook waarschijnlijk die het verkeersreglement gewoon niet kennen, aldus Touring. "Maar dit fenomeen is in geen geval goed te praten omdat het gewoon niet ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Automobilisten die afdraaien zonder richtingaanwijzer te gebruiken blijken een van de belangrijkste bronnen van ergernis te zijn voor de andere weggebruikers".

Meer politie-aandacht?

Touring begrijpt wel dat dergelijke overtredingen niet vaak worden beboet door de verkeerspolitie, maar omdat het een belangrijk punt van ergernis is, zou de politie er toch meer aandacht voor moeten hebben. Touring dringt daarbij vooral aan op gepaste sensibiliseringscampagnes zoals dit langs de autowegen in Nederland gebeurt met grote borden die de bestuurders oproepen tot het correct gebruik van de richtingaanwijzers en oproepen tot respect van de ene groep weggebruikers tot de andere.