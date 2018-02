Helft bedienden kijkt uit naar andere job

Bijna de helft van de Belgische bedienden kijkt uit naar een andere job. Dat blijkt uit een onderzoek van rekruteringsbedrijf Robert Half, bij duizend bedienden. Eén van de belangrijkste factoren daarvoor is een te laag salaris.

48 procent van de Belgische bedienden geeft aan dat ze waarschijnlijk binnen het jaar op zoek zullen gaan naar een andere job. Vaak komt dat omdat ze hun salaris te laag vinden. Andere redenen zijn ook een slechte balans tussen werk en privé, een slechte relatie met de manager, te weinig carrièremogelijkheden of een gebrek aan waardering.

Volgens Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half Belux, doen bedrijven er dus goed aan om in te spelen op de vereisten en behoeften van hun personeel. Bijvoorbeeld door hen een bedrijfswagen, gsm van het werk of een aanvullende pensioenverzekering te geven.

Hogere lonen

De zoektocht naar talent op onze arbeidsmarkt is ook niet nieuw. De laatste jaren zorgde dat er zelfs voor dat de lonen in ons land hoger liggen dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een studie van de OESO. In onze buurlanden plannen bedrijven ook minder snel om hun werknemers te belonen met bijvoorbeeld een loonsverhoging.

Volgens Bruggeman is een hoger salaris vaak een goede strategie om ervoor te zorgen dat werknemers het bedrijf niet verlaten. Maar het is niet alles bepalend. “Salaris kan inderdaad een doorslaggevende factor zijn, maar voor een gegeerd talent is het evenzeer belangrijk om zich gewaardeerd te voelen. Bedrijven doen er best aan hun verloningspolitiek voor de medewerkers dus regelmatig herbekijken in de hoop zo hun beste talenten tevreden te houden”, besluit Bruggeman.