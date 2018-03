Hele namiddag verkeershinder op Binnenring

Een gekantelde vrachtwagen heeft de hele namiddag voor zware hinder gezorgd op de Brusselse binnenring ter hoogte van Ruisbroek. Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur en pas tegen 17 uur was de rijbaan weer vrij.

De Brusselse binnenring was helemaal versperd, om 15 uur kon de takeling beginnen. De vrachtwagen vervoerde hout dat overal op de rijbaan terecht kwam.

Ook was er een lek van het dieselreservoir waardoor de civiele bescherming ter plaatse moest komen om diesel te ruimen.

#R0 Update: Ongeval met de vrachtwagen thv Ruisbroek is afgehandeld. De rijbaan is vrijgemaakt. https://t.co/SiRp4zzHRz — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 13 maart 2018

Veel verkeershinder

Er werd een omleidingsroute ingesteld maar het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder in de hele regio. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde weggebruikers die naar Antwerpen, Gent of Leuven moesten rijden aan om bij knooppunt Halle of knooppunt Itter te kiezen voor de buitenring.