Hele nacht gewerkt aan opruiming kraan

In Nieuwpoort hebben de hulpdiensten de hele nacht doorgewerkt om de omgevallen kraan op te ruimen. De bouwkraan viel eergisteren op twee appartementsblokken en dat veroorzaakte een enorm ravage.

De opruim van de omgevallen kraan is een huzarenwerk, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke aan VTM NIEUWS. “Het gaat om een gigantisch grote kraan. Het verwrongen staal moet nu stuk voor stuk kapot gebrand worden en dat is natuurlijk een hele klus. Het is niet gewoon eventjes opruimen.”

De stukken kraan worden naar de luchtmachtbasis van Koksijde gebracht. Daar zal de kraan verder onderzocht worden.

Bij het incident vielen één dode en vier gewonden. Een 50-tal bewoners hebben de nacht ergens anders moeten doorbrengen.

