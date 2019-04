Heisa nadat moeder borstvoeding geeft aan rand zwembad

Leila Mirbagher (31) was dit weekend met haar dochtertje Sara van 6,5 maand oud aan het zwemmen in het Leuvense Sportoasezwembad toen Sara honger begon te krijgen. Daarop besloot Leila om haar dochtertje de borst te geven. Een redder vroeg haar om dit niet in het openbaar te doen, waarna er heel wat commotie op sociale media ontstond.

“Ik zat met Sara op de trappen van het kindergedeelte van het zwembad toen ik haar borstvoeding wilde geven. De redder kwam naar mij en zei dat ik het zwembad moest verlaten en de familieruimte buiten het zwembadgedeelte moest gebruiken. Daarop ben ik uit het zwembad gegaan. Het was precies alsof ik een misdaad had begaan. Aan de receptie vertelden ze dat borstvoeding geven in het openbaar niet toegestaan is in België. Achteraf belde de manager naar mij om zich wel tien keer te verontschuldigen voor het gedrag van de redder, maar ik slaagde er niet in om hem te overtuigen dat ik dit zomaar in het openbaar mag doen en mij niet moet terugtrekken in een klein kamertje. Hij zei dat ik het buiten het zwembad op een discrete manier had moeten doen, en niet in het publiek”, zo vertelt Leila.

Taboe

Leila is niet opgezet met de houding van Sportoase. “Ik ging daar graag zwemmen omdat het een relaxerend gevoel gaf. Maar ik voel me er niet meer comfortabel. Ze zullen mij daar niet meer zien”, klinkt het. Binnen enkele weken verhuist het gezin sowieso naar Australië.

“Ik ga mijn best doen om dit taboe te doorbreken in België, maar in Australië kan niemand het mij verbieden. En terecht. Ik geef altijd borstvoeding in het publiek. Ik woon drie jaar in België en heb dat al vaker in Vlaamse zwembaden gedaan. Onlangs heb ik het zelfs nog in een kerk in Rome gedaan, en dat was geen enkel probleem. Ook in Iran, waar ik geboren ben, is dit nooit een probleem geweest.”

'Borstvoeding idealiter niet in zwembad zelf’

Bij Sportoase zijn ze geschrokken van de commotie. “Nadat één van onze redders door een bezoeker werd geïnterpelleerd over het feit dat een moeder haar baby borstvoeding gaf in het zwembad, heeft onze redder deze mama hierop goedbedoeld aangesproken. Zo wees onze redder de moeder op de mogelijkheid om dit in alle rust en comfort te doen op de ligbedden of stoelen rond het zwembad of in de kleedruimtes.De moeder oordeelde echter dat het haar recht was om de borstvoeding in het zwembad zelf te geven en heeft daarom na een korte discussie uit eigen vrije wil besloten het zwembadcomplex te verlaten. Zonder dat Sportoase hierom heeft gevraagd of op heeft aangestuurd”, zo klinkt het in een communiqué.

“Wij betreuren dan ook dat er een discussie ontstaat over het geven van borstvoeding in publieke ruimtes: wij onderschrijven en ondersteunen immers ten volle het recht op het geven van borstvoeding in publieke ruimtes. Sportoase wenst enkel aan te geven dat het geven van borstvoeding idealiter niet in het zwembad zelf gebeurt. Wij verwelkomen daarom maar wat graag nog steeds alle mama’s en baby’s, zonder onderscheid naar cultuur, herkomst, levensvisie, geloof of wat dan ook”, zo klinkt het nog bij Sportoase.