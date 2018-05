Heet je kind straks Roges of Penella?

Enkele studenten van de Universiteit Antwerpen willen dat ouders hun kinderen terug namen geven zoals Sanderijn of Reinout. Dat zijn namen uit Middeleeuwse verhalen, die nu bijna niemand meer leest. En dat is zonde, vinden de studenten. Ze hopen dat, wanneer ouders hun kind een Middelnederlandse naam geven, de kennis over de Middeleeuwen minder verloren gaat.

Verhalen uit de Middeleeuwen interesseren jongeren nu niet meer. En daar willen enkele studenten uit Antwerpen verandering in brengen, door kinderen meer Middelnederlandse namen te geven. Want hoewel ouderwetse namen in zijn, hoor je niet veel namen uit de Middeleeuwen.

Roges was een prins uit een roman van Walewijn. En die had een boze stiefmoeder die eigenlijk toch wel wat avances op hem maakte. Maar hij heeft haar afgewezen. En uit wraak veranderde de stiefmoeder in een vos. En in die gedaante heeft hij Walewijn eigenlijk geholpen in zijn queeste naar het zwevende schaakbord."

“Je hoeft je kind niet altijd Quintiliaan, Rogers en Penella te noemen”, klinkt het nog. "Ik zou bijvoorbeeld als officiële naam Rosafiere nemen, maar dat ze dan mijn kind kunnen aanspreken als Roos."