Heerlijk zomerweer met temperaturen tot 27 graden

We starten de week met droog, zonnig en vrij warm weer met in de loop van de dag vorming van stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak uit zuid tot zuidoost en wordt in de namiddag matig uit zuid tot zuidwest. In de kuststreek en zelfs deels in het noordwesten steekt in de loop van de dag een noordwestelijke zeebries op, aldus het KMI.

Vanavond en vannacht is het rustig en wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen 12 en 16 graden.

Morgen is het warm en eerst nog vrij zonnig op wat hoge wolkenvelden na. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland stapelwolken. Later kunnen er zich heel plaatselijk enkele buien ontwikkelen met een onweerachtig karakter. Maxima van 22 graden aan zee tot 27 of 28 graden in de Kempen. Morgen avond en tijdens de nacht van dinsdag op woensdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien en onweer. Het wordt niet kouder dan 15 tot 19 graden.

Woensdagochtend is het wisselend bewolkt met enkele buien. In de loop van de namiddag ontwikkelen er zich vooral in het binnenland regen- en onweersbuien die ’s avonds geleidelijk wegtrekken naar het oosten. In het binnenland wordt het nog warm met maxima van 23 graden in het westen tot 26 of 27 graden in de Kempen. Aan zee liggen de maxima in de buurt van 21 of 22 graden.

Donderdagochtend is er kans op nevel of een ondiepe mistbank. Het is onstabiel met buien die in het oosten nog kunnen uitgroeien tot een onweer. In de loop van de namiddag wordt het droger en zonniger vanaf het westen. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Vrijdag is het vrij zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken waaruit een enkel buitje kan vallen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maxima van 17 tot 21 graden.

Zaterdag wordt het opnieuw warmer. De dag begint meestal zonnig. In de loop van de dag komen er meer stapelwolken. In het oosten is er na de middag kans op een regen- of onweersbui. In het westen blijft het droog tot de avond. Maxima van 20 tot 23 graden.

Zondag blijft het grotendeels droog met zon en sluierwolken. In de loop van de namiddag wordt het bewolkt met kans op wat lichte regen of een bui. De maxima liggen in de buurt van 23 graden in het centrum van het land.